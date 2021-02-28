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İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile evlenme kararı aldı

İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile evlenme kararı aldı

Daha önce 4 kez evlenen İbrahim Tatlıses, son evliliği için Gülçin Karakaya'ya teklifini yaptı ve 'evet' cevabı aldı.