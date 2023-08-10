İbrahim Tatlıses: Her an evlenebilirim Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yeniden evlenebileceğini söyledi… Bugüne kadar 5 evlilik yapan ve 7 çocuğu bulunan Tatlıses, “Teklik Allah’a mahsustur tek yaşamayı sevmiyorum” diyerek gerekçesini açıkladı.

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5 evlilik yaptı, şimdilerde 10’uncu kez dede olmak için gün sayıyor…

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in yeniden başı bağlanıyor...

"Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim"

Geçtiğimiz yıllarda kendisinden yaşça küçük Gülçin Karakaya ile nikah masasına oturmak için hazırlık yapan Tatlıses, ayrılık kararı almıştı.

Sürpriz bir adım atacağını söylediği bir tweet atan 71 yaşındaki sanatçı, paylaşımında “Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil.” dedi.

"Teklik Allah’a mahsus"

Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan türkücü bir tweet daha attı ve gerekçesini açıkladı.

Tatlıses, “Teklik Allah’a mahsustur tek yaşamayı sevmiyorum” ifadelerini kullandı.

7 çocuğu var

Adalet Tatlı, Perihan Savaş, Derya Tuna, Asena, Ayşegül Yıldız gibi isimlerle evlilik yaşayan İbrahim Tatlıses'in İdo Tatlıses, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu bulunuyor.

Gelin adayı bilinmiyor

Öte yandan gelin adayının kim olduğu ise bilinmiyor.