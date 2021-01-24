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    İbrahim Tatlıses ile Mehmet Ali Erbil'in duygusal söyleşisi

    İbrahim Tatlıses ile Mehmet Ali Erbil'in duygusal söyleşisi

    İbo Show'da İbrahim Tatlıses, komedyen Mehmet Ali Erbil ile yaptığı söyleşide gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 02:00
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 02:16
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    İbo Show'un bu haftaki yayınında İbrahim Tatlıses, komedyen Mehmet Ali Erbil ile özel bir söyleşi yaptı.

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    Geçmiş anıların da yadedildiği söyleşide Tatlıses, merhum sanatçı Osman Yağmurdereli'nin ölüm haberini aldığı anısını paylaşınca gözyaşlarını tutamadı.

    İbrahim Tatlıses ile Mehmet Ali Erbil'in duygusal söyleşisi-Video

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