İbrahim Tatlıses izlediği diziye kayıtsız kalmadı: 'Aşık olasım geldi...' Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, dizileri yakından takip ediyor. Son olarak, "Ya Çok Seversen" dizisini takip eden Tatlıses, romantik sahnelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ensonhaber.com

Yaz dizileri ilgiyle takip ediliyor.

Bunlardan biri de Kanal D ekranlarına gelen 'Ya Çok Seversen' dizisi...

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı dizi, yoğun ilgi görüyor.

Öyle ki ünlü isimler tarafından da takip ediliyor.

Dün akşam ekranlara gelen son bölümü ise büyük yankı uyandırdı. Sanatçı İbrahim Tatlıses de diziye kayıtsız kalamadı.

"Aşık olasım geldi"

Romantik sahneleriyle ekrana damga vuran dizi, Tatlıses'e yorum dahi yaptırdı.

Sosyal medya hesabından diziye ilişkin paylaşım yapan İmparator, şu ifadeleri kullandı:

Ya Çok Seversen'i izliyorum aşık olasım geldi. Hem güldüm hem ağladım hem üzüldüm. Çocukların kıyafetlerini vakfa götürdüğü sahnede çok duygulandım Senaristi ve bütün ekibi tebrik ediyorum ve alkışlıyorum.

"Evlenebilirim"

Bu yorum ise akıllara geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları getirdi.

Sürpriz bir adım atacağını söyleyen 71 yaşındaki sanatçı, paylaşımında, “Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil.” ifadelerini kullanmıştı.

5 evlilik yaptı

Adalet Tatlı, Perihan Savaş, Derya Tuna, Asena, Ayşegül Yıldız gibi isimlerle evlilik yaşayan İbrahim Tatlıses'in, İdo Tatlıses, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu bulunuyor.