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Çocuklarıyla olan problemleri bir türlü bitmeyen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha var.

Önceki gün sahne öncesi Tatlıses, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SAHTEKARLAR"

"'Dost kazığı yedim. Dostum sırtımdan vurdu' dediniz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Eskiden affederdim. Ama artık kimseyi affetmeyeceğim. Yanıma geliyorlar ya artist artist. Yanımda olduklarını gösteriyorlar. Ama yanımda değiller. Hepsi sahtekarlar." dedi.

"İDO VE MELEK ALTIN"

Çocukları hakkında da konuşan Tatlıses, "İdo bir altın. Melek bir altın ama içinden bakırlar da çıkıyor." dedi. Tatlıses, Dilan Çıtak ile ilgili sorulara ise, "Ben o defteri kapattım, konuşmuyorum." dedi.