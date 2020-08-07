İbrahim Tatlıses, küçük kızıyla buluştu

Bodrum'da bir araya gelen İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız, minik kızlarıyla zaman geçirdi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Bodrum’da eski eşi Ayşegül Yıldız ve minik kızı Elif Ada ile bir araya geldi.

Ünlü sanatçı, kızıyla fotoğrafını “İşte benim tek aşkım Elif Adam” notuyla Instagram’da paylaştı.

"PIRLANTAMIZ"

Yıldız ise birlikte çektirdikleri karenin üzerine şöyle yazdı: “Anası+babası=Bir de pırlantamız.”

"BEN İÇİNDE DEĞİLİM"

Babası Tatlıses'le arasındaki buzları erittiği söylenen Dilan Çıtak Tatlıses, son açıklamasında babasına adeta kırgınlığını dile getirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Dilan Çicek Tatlıses, babası ve çocukları arasında bir hiyeraşi olduğunu ve kendisinin bunun içinde olmadığını söylemişti.