İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan mal varlığı haberlerini yalanladı. Tatlıses ne kadar serveti olduğunu kendisi paylaştı.

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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, gerek özel hayatı gerekse birbirinden güzel şarkılarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Tatlıses, bu kez de kişisel serveti ile adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz günlerde medyada 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' başlıklı bir liste yayınlanmıştı.

Kendi servetini paylaştı

Listede ismi ilk sıralarda bulunan Tatlıses, yapılan haberi yalanladı.

Listede belirtildiği gibi bir serveti olmadığını ifade eden Tatlıses, servetini kendi açıkladı.

Tüm servetini yazılı olarak açıklayan İbrahim Tatlıses’in paylaşımı gündem oldu.

İşte ünlü şarkıcının mal varlığı...

TGRT'nin aktardığına göre İbrahim Tatlıses'in mal varlığı şu şekilde: