İbrahim Tatlıses müjdeyi verdi: Yasemin ikiz bebek bekliyor 10'uncu kez dede olmak için gün sayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebek beklediğini açıkladı.

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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu.

Herkesin ünlü çiften uzun zamandır bebek haberi bekliyordu. O haber nihayet geçtiğimiz hafta gelmişti.

Gelin Yasemin Şefkatli'nin 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

İkiz torun gelir

10. torununa kavuşmak için gün sayan İbrahim Tatlıses bugün Beyaz Tv’de yayınlanan Beyaz Magazin programında açıklama yaptı. Tatlıses, gelinin Yasemin'in hamileliğiyle ilgili müjdeli yeni bir haber verdi.

İkiz torun geldiğini söyleyen ünlü türkücü mutluluğunu şöyle dile getirdi:

"İkiz bebek bekliyor"

"Yasemin, ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına bo-ğuldu, çok mutluyuz”