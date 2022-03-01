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    İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet'i yok saydı

    İbrahim Tatlıses son yaptığı paylaşımla büyük oğlu Ahmet'i sildiğini belli etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 07:09
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 07:21
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    İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet'i yok saydı

    Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, yaptığı son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olarak ölümden dönen Ahmet Tatlı'yla aralarında süren gerginliği devam ettiren Tatlıses, yaptığı paylaşımda büyük oğlu Ahmet'i yok saydı.

    ÇOCUKLARINI TEK TEK SAYDI

    Ünlü şarkıcı sosyal medyada kızı Gülşen ile karesini paylaştı. Ünlü sanatçının, fotoğrafın altına bütün çocuklarından bahsedip sadece Ahmet Tatlıses'ten bahsetmemesi krizin derinleştiğini ortaya koydu.

    "DİLAN KEŞKE ERKEK OLSAYDI"

    Ünlü sanatçı paylaşımında, "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hem duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasını doktorruyla ilaçlarıyla uğraşur. Bir de Elim'im var ki sormayın. Nasılsın Babam süperim kızım ben de süperim baban diyip bitiriyor beni. Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı, İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile Allah bunları bana çok görmesin." dedi.

    İbrahim Tatlıses, aile fertlerine sitem etmiş, "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum. Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" demişti.

    İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet i yok saydı #1

    İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet i yok saydı #2


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