Dolar
6.8574
0.2837%
Euro
7.7117
0.1506%
Altın
1723.67
-0.1939%
Borsa
112595.62
1.4923%
G. Altın
380.213
0.0499%
Bitcoin
64735.77
0.3668%
26ºC
İstanbul
Bulutlu 26 C

    İbrahim Tatlıses: Seni bulacağım

    İbrahim Tatlıses, en özel sırlarını dışarıya sızdıran kişiyle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2020 - 14:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İbrahim Tatlıses: Seni bulacağım

    Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, yaptığı paylaşımla şaşırttı. Tatlıses, özel sırlarını aile dışına sızdıran kişiyi bulmak için harekete geçti.

    "YAKINIM BİLİYORUM"

    Ünlü sanatçı, hissettiklerini Twitter sayfasında takipçileri ile paylaştı:

    "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?"


    Görüş Bildir