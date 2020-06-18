İbrahim Tatlıses: Seni bulacağım

İbrahim Tatlıses, en özel sırlarını dışarıya sızdıran kişiyle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, yaptığı paylaşımla şaşırttı. Tatlıses, özel sırlarını aile dışına sızdıran kişiyi bulmak için harekete geçti.

"YAKINIM BİLİYORUM"

Ünlü sanatçı, hissettiklerini Twitter sayfasında takipçileri ile paylaştı:

"İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?"



