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İbrahim Tatlıses: Seni bulacağım
İbrahim Tatlıses, en özel sırlarını dışarıya sızdıran kişiyle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 18.06.2020 - 14:13
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, yaptığı paylaşımla şaşırttı. Tatlıses, özel sırlarını aile dışına sızdıran kişiyi bulmak için harekete geçti.
"YAKINIM BİLİYORUM"
Ünlü sanatçı, hissettiklerini Twitter sayfasında takipçileri ile paylaştı:
"İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?"