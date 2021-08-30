Ünlü Şarkıcı İbrahim Tatlıses, efsaneleşen şarkılarından olan 'Haydi Söyle'yi Hülya Avşar ile birlikte söyledi.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kendisini ziyaret eden Hülya Avşar ile olan eğlenceli anlarını paylaşan Tatlıses, Avşar ile birlikte “Haydi Söyle” şarkısını seslendirdi.

İBO, MUHTEŞEM DÜETİ BÖYLE DUYURDU

Ortaya keyifli anların çıktığı düeti İbrahim Tatlıses şu ifadelerle paylaştı:

“Dünyalar güzeli Hülya Avşarı Ayvalık'ta ziyarete gittim sağolsun bizi bir karşılaması var bize balık ikram etti. Hülya Hanım lütfen beni haftanın 5 günü rahatsız etmeyin. Yav sen nasıl bir insansın sen nasıl bir dostsun haftanın 5 günü ibocum nasılsın iyi misin sağlığın yerinde mi der mi bir insan o bir Hülya Avşar der kardeşim. İşte Hülya Avşar böyle bir insan tanımadıysanız tanıyın. Ben dersem doğrudur. Çünkü bana inancınızı biliyorum.”

İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'dan 'Haydi Söyle' düeti

