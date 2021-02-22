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İbrahim Tatlıses ve sevgilisinden yeni fotoğraf
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve 43 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf geldi.
- Haber Merkezi
- 22.02.2021 - 09:38
7 çocuk ve 9 toruna sahibi olan 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses, gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya kaptırdı.
Tatlıses’in küçük sevgilisi Gülçin Karakaya, ünlü sanatçıyla Bodrum’a giderken çektiği selfie’yi sosyal medya hesabında paylaştı.
"BİZ YİNE YOLLARDA"
Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram’ının hikaye bölümüne yükleyen Karakaya, “Biz yine yollarda” yazarak kalp emojisiyle Tatlıses’i etiketledi.