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    İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açtı

    Aile hayatında sorunları aşan Tatlıses'in aşk hayatında yüzü güldü. 68 yaşındaki Tatlıses'in yeni sevgilisi 26 yaşında...
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 12:57
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    İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açtı #1

    İbrahim Tatlıses uzun bir aradan sonra aradığı aşkı buldu.

    Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti.

    2. Sayfa'da yer alan habere göre; Tatlıses'in yeni sevgilisi 26 yaşındaki Gülçin Karakaya...

    UZUN ZAMANDIR AŞK YAŞIYORLAR

    Çiftin uzun zamandır aşk yaşadığı öğrenilirken, 68 yaşında, 7 çocuk 9 torun sahibi Tatlıses'in üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak konusu oldu.

    İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açtı #2

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