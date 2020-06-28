- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açtı
İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açtı
Aile hayatında sorunları aşan Tatlıses'in aşk hayatında yüzü güldü. 68 yaşındaki Tatlıses'in yeni sevgilisi 26 yaşında...
- Haber Merkezi
- 28.06.2020 - 12:57
İbrahim Tatlıses uzun bir aradan sonra aradığı aşkı buldu.
Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti.
2. Sayfa'da yer alan habere göre; Tatlıses'in yeni sevgilisi 26 yaşındaki Gülçin Karakaya...
UZUN ZAMANDIR AŞK YAŞIYORLAR
Çiftin uzun zamandır aşk yaşadığı öğrenilirken, 68 yaşında, 7 çocuk 9 torun sahibi Tatlıses'in üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak konusu oldu.