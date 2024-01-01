İbrahim Tatlıses yılbaşı gecesinde rahat durmadı: Hülya Avşar'a öpücük kondurdu İbrahim Tatlıses yılbaşına özel programda ağırladığı Hülya Avşar'ın şarkı söylediği anda yanına oturmasını fırsat bildi. Avşar'ı yanağından öpen Tatlıses'in o anları gündem oldu.

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ensonhaber.com

Yılbaşı gecesinde birçok kanalda, geceye özel programlar ekranları süsledi.

Star TV ekranlarında yayınlanan ve birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'da da yılbaşına özel yayınlanan programda renkli dakikalar yaşandı.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in konukları Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan oldu.

Hülya Avşar'a öpücük kondurdu

Hülya Avşar'ın "Adını Anmayacağım" şarkısını seslendirdiği dakikalarda ise gösterdiği performans gündem oldu.

Avşar'ın performansından hiçbir şey kaybettiği görülürken, şarkıyı söylerken usta sanatçının koltuğuna oturması dikkat çekti.

O anlarda ise Tatlıses, Avşar'ı yanağından öptü.

