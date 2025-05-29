Haber Merkezi

Serveti, yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla sürekli gündemde olan imparator lakaplı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'ndeki bir mekanda sahne aldı.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını içtenlikle cevaplandıran Tatlıses, yaptığı zehir zemberek açıklamalarla tekrar gündeme geldi.

"İKİ KİŞİYİ ASLA AFFETMEM"

Tatlıses, "İki kişiyi asla affetmeyeceğim. Biri eril, biri dişi. İki kişi affımda yok! Mezarıma da gelmesinler. Ölürüm giderim, onların arkasından 'yuh' çeksinler. Af dileseler de af yok onlara.

"BODRUM'DAN KAÇTIM"

Bulundukları şehirden bile taşındım. İzmir'e kaçtım yani! Bodrum'dan bile kaçtım. Uzaklaştırma bile aldırmam gerek, yaklaşmasınlar." diye konuştu.