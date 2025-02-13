İbrahim Tatlıses’e eski menajeri Şule Yazar’dan suç duyurusu

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Son dönemde çocuklarıyla yaşadığı problemlerle konuşulan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in derdi bitmiyor.

İzmir'de yaşayan 45 yaşındaki eski menajeri Şule Yazar, adliyeye giderek türkücü hakkında, kendisine tehditte bulunduğu, hakaret ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"8 AY BEKLEDİM"

Şikâyetinin ardından olayla ilgili açıklamalarda bulunan Şule Yazar; "Olayın buraya gelmesini istemezdim. İki çocuk annesiyim. Eşim ve çocuklarımı korumak ve bana yapılanları kayıt altına aldırmak adına mecburen bu olay yaşandı. Avukatımla birlikte dilekçe vermek zorunda kaldık. Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç... Çeşitli baskılar, telefonda bağırmalar gibi süreçler yaşadım. 8 ay boyunca şiddeti azalır, yapılan yanlışlıklar farkına varılır diye bekledim ama tam tersi artarak devam etti." dedi.

"YARGIYA TAŞIMAK ZORUNDA KALDIK"

"Hiçbir şekilde karşıma gelip konuşma, hesap sorulma, açıklama istenme gibi bir durum olmadı" diyen Yazar, "Karşımda muhatap bulamadım. Bana yöneltilen tehditleri, lafları, üzerime yapıştırılmaya çalışılan suçları, arkamdan konuşulanları kabul etmedim. Artık olayı yargıya intikal ettirme gereği duyduk. Üstü kapalı tehditler aldık. Bunu ne kadar yapar, gerçekleştirir bilemeyiz. Belki kızgınlıkla söylenen sözlerdir ama gerçekleşebileceği ihtimali üzerinde durduk. Şahitler, deliller ve ispatlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üzerine atılı çeşitli suçların bulunduğunu öne süren Şule Yazar, "Aileme de küfürlü konuşmalar mevcut. Artık psikolojim kaldıracak durumda değil. Psikolojik çöküntü yaşamaktayım. Bu olaylar yüzünden 4 buçuk ayda sütten kesildim. Yargıda karşılığının olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.