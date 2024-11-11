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İbrahim Tatlıses'in 40 yıllık dostuyla arası açıldı

İbrahim Tatlıses'in 40 yıllık dostuyla arası açıldı 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile arası açılan İbrahim Tatlıses, sosyal medya üzerinden dikkati çeken bir açıklama yaptı.