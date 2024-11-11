İbrahim Tatlıses'in 40 yıllık dostuyla arası açıldı

Haber Merkezi
Geçtiğimiz aylarda yakın dostu Aydemir Akbaş'ı kanserden dolayı kaybeden ibrahim Tatlıses, dostlarıyla alakalı şu sıralar zor günler geçiriyor.
40 yıldır dost olduğu Metin Cantimur ile arası açılan İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan öfke dolu sözler söyledi.
"BESLEDİĞİM KÖPEKLER"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, zehir zemberek sözler söyledi.
Tatlıses, "Beslediğim köpekler kemiklerini kesince havlamaya başladılar." dedi.
Tatlıses'in bu sözü 40 yıldır dost olduğu Metin Cantimur için söylediği düşünüldü.
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Tatlıses, Aydemir Akbaş'ın yerini kimsenin tutamadığını söylemişti.
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