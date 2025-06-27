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İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses sessizliğini bozdu

Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. 'Her şey zamanını bekler' diyen Ahmet Tatlıses, hukuki sürecin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses sessizliğini bozdu

Babası ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile arası açık olan Ahmet Tatlıses, sessizliğini sosyal medya hesabında bozdu.

Hukuki sürecin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Ahmet Tatlıses, "Gerçekler sustukça büyür." diyerek önemli açıklamalarda bulundu:

"Mikrofon her uzatıldığında adım geçiyor ama ben bugüne kadar hiç konuşmadım. Çünkü beklediğim bir süreç vardı. Artık o da sonuna yaklaştı. Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Sonrası bende. Beni sevenlerin güveni asla boşa çıkmaz. Karşımda sıkıntılar var ama elimde hepsinin hesabı... Gün gelir, tabii ki konuşuruz. Her şey zamanını bekler. Gerçekler sustukça büyür. Saygıyla Ahmet Tatlıses "

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