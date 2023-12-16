İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses'in ayaklarına masaj yaptı Hasta olan İdo Tatlıses'in imdadına yetişen eşi Yasemin Şefkatli, ayaklarına masaj yaparak iyileştirmeye çalıştı.

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ensonhaber.com

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ilk çocuklarını kucağına almak için gün sayıyor.

İkizlere hamile olan Şefkatli, ocak ayında doğum yapmaya hazırlandığını söyledi.

Bu süreci evde eşiyle geçiren Yasemin Şefkatli, ne kadar fedakar olduğunu bir kez daha gösterdi.

Eşi İdo Tatlıses'i hastayken yalnız bırakmayan Yasemin Şefkatli, iyileştirmek için elinden geleni yaptı.

Ayak masajı yaptı

Eşi İdo'ya ayak masajı yapan Yasemin Şefkatli, adeta hamile olduğunu unuttu.

Yasemin Şefkatli'nin o hallerini de eşi paylaştı. İdo Tatlıses paylaştığı görsellere, "Karım da karım" notunu ekledi.