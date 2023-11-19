İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, ocak ayında doğuracağını söyledi İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Ocak ayında doğuracağını söyleyen Şefkatli, bebeklerin isminin de belli olduğunu açıkladı.

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Gösterişli bir düğünle dünyaevine giren İdo- Yasemin Tatlıses çifti, anne-baba olmaya hazırlanıyor.

İkiz erkek bebek bekleyen Yasemin Şefkatli, doğum yapmak için gün saymaya başladı.

Ocak ayında doğum yağacağını söyleyuen Şefkatli, çocuklarının isimlerinin de belli olduğunu söyledi.

"Doğm Türkiye'de olacak"

Erkek ikiz çocuğu olacak olan Yasemin Şefkatli, "Doktorum, doğumun ocak ayında olacağın söyledi. Doğum Türkiye’de olacak. Hazırlıklarımız tam hazır değil ama eksikleri tamamlıyoruz.

Doğumun tam olarak nasıl olacağına doktorumuz karar verecek. Normal veya sezaryen doğum ise doğumun olduğu gün belli olacak" dedi.

İkizlerin ismi belli

Şefkatli, "İkizlerin isimlerini İdo belirledi ama şimdi burada söylemek istemiyorum, sürpriz olsun" diye konuştu.