İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın son haline yorum yağdı Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in zayıflamasıyla dikkat çeken kızı Dilan Çıtak son pozlarıyla olay oldu.

ensonhaber.com

Şarkıcı ve oyuncu İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak, sosyal medyada ünlü bir isim.

Babası gibi müzikle ilgilenen ve sahne performansıyla adından söz ettiren Dilan Çıtak, kilo verdi.

Hayranları yorum yaptı

Zayıfladıktan sonra iddialı pozlarıyla da dikkat çeken başarılı şarkıcıya hayranlarından yorumlar gecikmedi.

Çıtak, zayıflığının sırrı açıkladı. Güzel şarkıcı, düzenli beslenme, bol yürüyüş ve spor olduğunu söyledi.

Dilan Çıtak, bir süre önce babasının gölgesinden kalmaktan ve böyle anılmaktan sıkıldığını ifade ederek şu sözlerle isyan etmişti:

"Yeter ya"

"Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum. Çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz. Bırakın artık salın beni ya. Babam ayrı ben ayrı biz böyle iyiyiz çok mutluyuz. Babam koca bir ses ve bu işin şahı."

