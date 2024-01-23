İbrahim Tatlıses'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, ikiz bebekleriyle ilk kez fotoğraf yayınladı İlk kez baba olan şarkıcı İdo Tatlıses, dün dünyaya gelen ikiz bebekleriyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu.

İlk kez anne-baba oldukları için heyecanlı olan ikili, dün ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. Yasemin Şefkatli, özel bir hastanede ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.

İbrahim Ayel - Sinan Emir

Ünlü çift, ikizlerine kendi babalarının adını koydu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir oldu.

İkizlerle ilk poz

İdo Tatlıses, doğum sonrası ikiz bebeklerini tek tek kucağına aldığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

İkizlerin yüzünü gizledi

İdo Tatlıses, paylaşımında ikizlerin yüzünü gizledi. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem oldu.