İbrahim Tatlıses'ten Beren Gökyıldız'a kilo uyarısı İbrahim Tatlıses, 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız’ı kilolarıyla ilgili uyardı.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, "Yeşil Vadi'nin Kızı" dizisi oyuncusu Beren Gökyıldız'la ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Tatlıses, başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'a 5-6 kilo vermesi gerektiğini söyledi.

İşte ünlü türkücünün sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

"Abisini dinlerse sevinirim"

"Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşALLAH. Abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum.!!"

"Bahsi geçen kebapçı"

İbrahim Tatlıses'in kendisiyle ilgili paylaşımı gören Gökyıldız da sosyal medya hesabından cevap verdi. 4 yaşında İbrahim Tatlıses'le karşılaştığı o kebapçıdan fotoğraf yayınlayan Gökyıldız, "Bahsi geçen kebapçı" yazdı.