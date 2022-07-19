İbrahim Tatlıses, doğum gününde Derya Tuna'ya "Benim ana kraliçemsin" diye seslendi.

Son sevgilisi Gülçin Karakaya'dan da ayrılan ve zor günler geçiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, eski eşi İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna'nın doğum günün sosyal medya hesabından kutladı.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ise Derya Tuna'ya çok özel bir paylaşımda bulundu ve adeta sosyal medyaya damga vurdu.

"Ana kraliçe"

Tatlıses paylaşımında, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Sen hem İdo'nun anası hem de benim ana kraliçemsin…"