Petrol
106
-0.25%
Euro
17.7525
0.22%
Dolar
17.4845
0.30%
Altın
961.39
0.19%
Borsa
2451
0.00%
Bitcoin
383.169
2.36%
BTXN Coin
7.59
4.54%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    İbrahim Tatlıses'ten Derya Tuna'ya: "Benim ana kraliçemsin"

    İbrahim Tatlıses, doğum gününde Derya Tuna'ya "Benim ana kraliçemsin" diye seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 08:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İbrahim Tatlıses'ten Derya Tuna'ya: 'Benim ana kraliçemsin'

    Son sevgilisi Gülçin Karakaya'dan da ayrılan ve zor günler geçiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, eski eşi İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna'nın doğum günün sosyal medya hesabından kutladı.

    Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ise Derya Tuna'ya çok özel bir paylaşımda bulundu ve adeta sosyal medyaya damga vurdu.

    "Ana kraliçe"

    Tatlıses paylaşımında, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Sen hem İdo'nun anası hem de benim ana kraliçemsin…"

    İbrahim Tatlıses ten Derya Tuna ya: 'Benim ana kraliçemsin' #1

    İbrahim Tatlıses ten Derya Tuna ya: 'Benim ana kraliçemsin' #2


    İlginizi Çekebilir

    Arnavutköy'de hatalı dönüş yapan araca otomobil çarptı
    3. Sayfa

    Arnavutköy'de hatalı dönüş yapan araca otomobil çarptı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Jennifer Lopez'den yatak pozu
    Magazin

    Jennifer Lopez'den yatak pozu

    Görüş Bildir