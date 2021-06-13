Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İbo Şov'da Dostum Dostum türküsünü seslendirdi.

Star TV'de yayınlanan İBO Şov'un bu haftaki bölümünde İsmail Türü, Grup Laçin, İntizar, Haktan ve Ömer Danış konuk oldu.

Yaşadığı silahlı saldırı sonrası, yıllar süren tedavilerinden ardından ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, her geçen gün sevenlerini "ben döndüm" dedirten performansıyla mest ediyor.

İBRAHİM TATLISES'TEN DOSTUM DOSTUM TÜRKÜSÜ

Birbirinden güzel parçaların söylendiği programda İbrahim Tatlıses, Sivas türküsü Dostum Dostum'u seslendirdi.

Tatlıses, her zamanki gibi performansıyla stüdyodakileri ve izleyenleri coşturdu.

İbrahim Tatlıses'ten Dostum Dostum türküsü-Video