Haber Merkezi

Yıllardır çocuklarıyla ve akrabalarıyla kavgalarıyla sık sık gündem olan İbrahim Tatlıses, son yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Tatlıses, Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında yaşanan gerginliğe dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tatlıses, olayla ilgili şunları söyledi:

"AKREP YAPMAZ"

"Özcan Deniz'in peşine düşmüşler, yanlış. Kardeşin o senin, yanlış. Bunu kıskançlığa bağlıyorum. Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile yapmıyormuş."

Ünlü sanatçı, Özcan Deniz ile de telefonda görüştüğünü belirterek, "Konuştum, dedim ki; hç kafayı yorma, rahatına bak." sözleriyle destek verdiğini dile getirdi.

CANAN KARATAY DİYETİ UYGULADI

Programda kendi sağlık durumuyla ilgili de konuşan İbrahim Tatlıses, 21 kilo verdiğini ve bu süreçte Canan Karatay'ın önerilerini uyguladığını söyledi.

Özellikle sabah kahvaltılarında omlet tükettiğini, ekmek yemediğini ve bu beslenme düzenini bir ay boyunca sürdürdüğünü ifade etti.