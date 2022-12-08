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    İbrahim Tatlıses’ten Pınar Deniz'e destek

    İbrahim Tatlıses’ten dalga konusu olan Pınar Deniz’e destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 13:41
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    İbrahim Tatlıses’ten Pınar Deniz'e destek

    Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz'in Altın Kelebek Gecesi'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' aldığı sırada yaptığı konuşma dalga konusu oldu.

    Deniz'in günlerdir konuşulan konuşmasının Rihanna'nın yıllar önceki konuşmasından olduğu ortaya çıktı. Deniz'e destek ise İbrahim Tatlıses'ten geldi.

    "Başarılısın kızım"

    Güzel oyuncuyla ilgil paylaşım yapan İbrahim Tatlıses açıklamasında "(YARGI) dizisinde kadın oyuncusu Pınar DENİZ çok başarılısın kızım!! Hiç kimseyi takma ben seni anlıyorum aldığın ÖDÜL sana helal olsun her hafta izliyorum başarın daim olsun kızım" dedi.

    İbrahim Tatlıses’ten Pınar Deniz e destek #1

    İbrahim Tatlıses’ten Pınar Deniz e destek #2


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