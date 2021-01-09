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İbrahim Tatlıses'ten Vay Tosuno türküsü
Star TV'de yayınlanan İbo Show'da İbrahim Tatlıses, Vay Tosuno türküsünü söyleyerek izleyenleri mest etti.
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 22:30
- Güncelleme : 09.01.2021 - 22:43
Star TV'de yayınlanan İbo Show'un bu haftaki konukları Cem Yılmaz, Zafer Algöz, ve MFÖ grubunda Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'du.
İBO'DAN VAY TOSUNO PERFORMANSI
İbrahim Tatlıses, Vay Tosuno türküsünü söyleyerek, sevenlerine eski formuna döndüğünü kanıtladı.
İbrahim Tatlıses'ten Vay Tosuno türküsü-Video