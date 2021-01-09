Star TV'de yayınlanan İbo Show'da İbrahim Tatlıses, Vay Tosuno türküsünü söyleyerek izleyenleri mest etti.

Star TV'de yayınlanan İbo Show'un bu haftaki konukları Cem Yılmaz, Zafer Algöz, ve MFÖ grubunda Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'du.

İBO'DAN VAY TOSUNO PERFORMANSI

İbrahim Tatlıses, Vay Tosuno türküsünü söyleyerek, sevenlerine eski formuna döndüğünü kanıtladı.

İbrahim Tatlıses'ten Vay Tosuno türküsü-Video