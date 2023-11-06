Icardi, eşi Wanda Nara'nın ilginç bağımlılığı için harekete geçti Gerek pozları gerek açıklamalarıyla dikkat çeken Wanda Nara, ilginç bağımlılığıyla dikkat çekti.

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen olmuş bir isim.

İtalyan basınında geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Wanda Nara'nın açıklamalarının ikinci kısmı yayınlandı.

Wanda Nara, İtalyan basınına verdiği röportajda bir bağımlılığı olduğunu dile getirdi.

"Buz bağımlılığı"

Wanda Nara açıklamasında, "Çok az insanın bildiği bir bağımlılığım var. Buz bağımlılığı... Bunun normal olup olmadığını bilmiyorum." dedi.

Icardi'nin ise eşi için buz makinesi aldığı ortaya çıktı.

"Bu aşermeyi her zaman yaşadım"

Nara bu konuda "Çamaşır makinesinden daha büyük bir buz makinesi. Bazı insanlar bunun demir eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor ama benim değerlerim her zaman iyiydi ve bu aşermeyi her zaman yaşadım." dedi.

Nara, hamilelik döneminde sadece buzla beslendi.