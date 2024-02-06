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Icardi, eşi Wanda Nara'ya dans dersi verdi! Ünlü çiftin videosu sosyal medyada gündem oldu

Icardi, eşi Wanda Nara'ya dans dersi verdi! Ünlü çiftin videosu sosyal medyada gündem oldu Geçtiğimiz günlerde klibinde yaptığı kalça dansıyla gündem olan Wanda Nara, dans derslerini eşi Icardi'den aldığını duyurdu. Wanda, ünlü futbolcunun kendisine tavsiye verdiği anları yayınladı.