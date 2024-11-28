Icardi makyajsız fotoğraflarını yayınlamıştı! Wanda Nara imaj değiştirdi

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Galatasaray'ın gözde yıldızı Mauro Icardi'ye ihanet eden ve aralarındaki kaos hiç bitmeyen Wanda Nara, gündemden düşmek bilmiyor.

Çalkantılı ilişkilerinin bitmesinden sonra ardı arkası kesilmeyen skandallarla konuşulan Wanda Nara, bu kez sürpriz bir kararla saçlarını sarıya boyatarak imaj değişikliğine gitti.

13 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ BEĞENDİ

Nara'nın kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi rapçi L-Gante, Nara'yı kalp emojisiyle Instragram hikayesinde paylaştıktan sonra Nara'nın Instagram'daki yeni imajının yer aldığı sarı saçlı fotoğrafına kalp emojisi koydu.