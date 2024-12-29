Icardi, Wanda Nara'yla ilgili yeni delillere ulaştı

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Wanda Nara ve Icardi arasında sular durulmuyor.

Arjantin'de boşanma süreçleri başlayan Icardi'den yeni bir hamle daha geldi.

Icardi, boşanma aşamasında olduğu Wanda nara ile ilgili mahkemeye yeni deliller sundu.

Icardi, mahkemeye Wanda Nara'nın son olarak Sivasspor forması giyen Keita Balde ile yaşadığı ilişkiyi kanıtlayacak yazışmaları gösterdi.

"BANYODA NE YAPTINIZ WANDA?"

29 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan yazışmalar dikkat çekti.

WhatsApp üzerinden gönderilen yazışmada; Icardi'nin, Nara'ya bahsi geçen görüntüleri gönderdiği ve "Bendeki bilgiler gerçek. Bana ne yaptığını söyle. Ona ne yazdığını bana gönder. Bana her şeyi gönder ve bahane aramayı bırak. Banyoda ne yaptınız, Wanda?" ifadelerini kullandığı görüldü.

"BENİM EVİMDE..."

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu, sunucu eşine yönelik konuşmasının devamında, "Benim evimde. Buna inanamıyorum. Neden? Tanrım, neden? Bunu hak etmiyorum. Neden?" mesajıyla tepki gösteriyor.