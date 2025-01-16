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Haber Merkezi

Wanda Nara ve Mauro Icardi aşkı, tamamen sona erdi.

Boşanma sürecinde olan ikiliden Icardi, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yeni aşkını duyurdu.

Arjantinli futbolcunun yeni sevgilisi China Suarez ile mutlu kareleri, sosyal medyada bir hayli ilgi gördü.

Bu mutlu karelerin ardından Wanda'nın devreye girdiği de öğrenildi.

Ancak asıl sürprizi Arjantin basını patlattı.

ICARDİ BABA OLUYOR

Arjantinli magazin gazetecisi Yanina Latorre, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi'nin yeniden baba olacağını duyurdu.

HABERİ 4 FARKLI KAYNAKTAN DOĞRULATTI

America TV'de yayınlanan LAM programında konuşan LaTorre, 4 farklı kaynaktan haberi doğrulattığını söyledi.

Bu açıklamanın ardından China Suarez, Instagram hesabında elindeki yavru bir kediyi bebek gibi salladığı bir video paylaştı.