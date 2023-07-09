Icardi'den Galatasaray'a yeşil ışık! Wanda Nara'nın paylaşımı heyecanlandırdı Galatasaraylıların sevilen yengesi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hazırlıklar yaptığını belirtti. Ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Mauro Icardi ile anlaşmaya varıldığına yorumladı.

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Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme geliyor.

Bir dargın bir barışık olan çift, hem magazin hem de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Sarı-kırmızılı taraftarların sosyetik yengesinin sosyal medya paylaşımları yoğun ilgi görüyor.

Gözler Icardi'de

Cesur pozları ve eşi Icardi ile olan yakın kareleri kısa sürede gündem oluyor ve büyük beğeni topluyor.

Şimdilerde futbol dünyasında transfer sürecinin başlamasıyla gözler Galatasaray'da Icardi'nin akıbetine çevrildi.

Heyecanlandıran paylaşım

Taraftarlar sosyal medyada Icardi ve Wanda Nara'yı etiketleyerek paylaşımlar yaparken, Wanda'nın son paylaşımı heyecan yarattı.

Kendi hesabından bakım yaptığı anları paylaşan Wanda, "Hazırlıklar... Yarın o gün." notunu ekledi.

Bu paylaşım taraftarlar arasında anlaşmaya varıldı olarak yorumlandı ve Twitter'da gündem oldu.