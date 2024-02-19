Icardi'nin eşi Wanda Nara iç çamaşırıyla yatakta poz verdi! Takipçileri yorum yağdırdı Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yatakta iç çamaşırlarıyla poz verince taraftar soru yağmuruna tuttu.

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ensonhaber.com

Eşi Wanda Nara gibi sosyal medyada aktif olan Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, şu sıralar suskun.

Hayranlarının her maç sonu bir paylaşım beklediği Mauro Icardi'nin Sparta Prag maçının ardından sessiz kalması gözlerden kaçmadı.

İddialara göre futbolcunun moralsizliğinin altında eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar var. Wanda Nara ise sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor.

Wanda Nara durmuyor

Son olarak yatakta tangasıyla poz veren Wanda Nara'ya Galatasaraylılar soru yağmuruna tuttu. Wanda Nara'nın iddialı pozlarına binlerce yorum yağarken yorumlarda herkes Icardi'yi sordu.

Wanda Nara'ya herkes "Icardi neden üzgün?" diye yazdı.

İddialar ve yorumlardan sonra Wanda Nara, kocasının pozlarını da paylaştı.