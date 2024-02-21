Icardi'nin eşi Wanda Nara, iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı! Son pozuna yorum yağdı

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mario Icardi'nin hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara, sosyal medya hesabından yine dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Çocuklarıyla birlikte kar tatiline çıkan Wanda Nara, verdiği pozlarla gündem oldu.
Seksi iç çamaşırıyla poz verdi
Otel odasında seksi iç çamaşırıyla verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayan Wanda Nara, herkesi şaşırttı.
"Yenge yapma"
Ünlü futbolcunun eşine Galatasaray taraftarı da yorum yaptı. Ünlü güzele, "Yenge yapma" yorumları yağdı.
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