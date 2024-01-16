Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan şaşırtan açıklamalar! "Bekarken 4 telefonla geziyordu" Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, ünlü futbolcunun geçmişteki özel hayatına dair ilgi çeken açıklamalarda bulundu.

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Galatasaraylı Mauro Icardi, Türkiye'ye geldiğinden beri gündemden düşmüyor.

İcardi'nin eşi Wanda Nara ise verdiği demeçler ve pozlarla magazinin aranan ismi haline geldi.

Şu sıralar tatilde olan Nara, bu defa Arjantin basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Eşiyle ilişkisi hakkında konuşan Wanda Nara; "Benden önce yatağından 200 kadın geçmiş olmalı ama benden sonra bu durum tamamen yok oldu." dedi.

"Icardi evlenmeden önce çapkındı"

Eşinin evlenmeden önce çapkın olduğunu ve dört telefon birden taşıdığını anlatan Wanda Nara; "Arkadaştık. Sürekli telefonda konuşurduk. Onu kızlarla tanıştırırdım, biriyle birlikte olduğunda bana söylerdi. Bekârken dört telefonla gezerdi. Telefonuna kaydettiği kadınları ülkelerine göre ayırırdı." ifadelerini kullandı.

"İlişki başladıktan sonra değişti"

Bir tekne gezisi sırasında Mauro Icardi’nin telefonlarından birini denize attığını da itiraf eden Wanda Nara, ilişkileri başladıktan sonra futbolcunun tamamen değiştiğini de sözlerine ekledi.

Wanda Nara; "Etkileyici bir şekilde değişti. Şimdi gerçekten sessiz. Evde, çocuklarla.... Ampul patlasa; "Senin için değiştireceğim'"diyor. Bunları severek yapıyor." dedi.