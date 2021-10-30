İclal Aydın depremde kaybettiği yeğenlerini andı

İclal Aydın yeğenlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cennet Bahçesi çocuklarımızın şimdi yattığı yerin adı biliyor musunuz?" dedi. Aydın'ın yazdığı satırlar, takipçilerini duygulandırdı.

İzmir'de yaşanan depremin üzerinden bir yıl geçerken, o anlar ise unutulmadı.

117 kişinin yaşamını kaybettiği depremde, oyuncu İclal Aydın yeğenlerini toprağa verdi.

Kuzeni Tülin Alpgündüz'ün 15 yaşındaki ikizleri Sayra ve Çınar Gündüzalp'ı anan Aydın, duygusal bir mesaj paylaştı.

Aydın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaja takipçileri kayıtsız kalmadı.

Mesajı okuyan takipçileri duygulanırken Aydın, "Seveni yaşadıkça herkesin yeri baki yeni gelen günde. Kaybettiğimiz 117 canı rahmetle anıyorum." dedi.

İCLAL AYDIN YAŞANANLARI ANLATTI

İclal Aydın yaşananları ve duygularını şu sözlerle anlattı;

"Bugün 30 Ekim. Geçtiğimiz yıl bu sabah, benim bu satırları yazdığım şu saatlerde yeğenlerim Sayra ve Çınar son dünya uykularından uyanıp anneleri işe gitmeden onu öptüler. Sayra içine doğmuş gibi 'Annem, gel bir daha öpeyim' dedi. Akşam anneleri Tülin'in iş çıkışında buluşup, kulaklık alacaklardı.

Çınar üç gün önce aldığı kulaklığını kardeşininki gelmeden kullanmak istemediği için paketinden çıkarmamıştı. Anneleri işe gitti. Çocuklar evde kaldı. Çınar mutfak camından beslediği güvercinin fotoğrafını çekip teyzesine attı.





"İZMİR 16 SANİYE SALLANDI"

Öğleden sonra İzmir 16 saniye sallandı. Deprem başladığı anda iş yerinden fırlayan kuzenim çocuklarına ulaşmak için kilit olmuş trafiğin içinde arabasını bırakıp, kilometrelerce yolu koşarak aştı.

Yıkılan apartmanın altında kalan Sayra ve Çınar'ı umutla bekledik. Ama olmadı. Tülin o koşudan sonra aylarca yürüyemedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN YATTIĞI YERİN ADI CENNET BAHÇESİ"

Enkazdan Çınar'ın hiç açılmamış paketindeki kulaklığı, Cennet Bahçesi isimli yap-boz paketi ve birkaç gün önce içine binlerce fotoğraf ve videoyu kaydedip korumalı kılıfa koyarak sakladığı bilgisayarının büyük hafıza kartı çıktı. Centilmen, iyi yürekli ve yakışıklı oğlumuz annesine ve babası Alican'a bir hediye bırakmıştı giderken.

Dünya üzerindeki 15 yıllık serüvenlerinin hatırası. O yap-boz kutusunun üzerindeki isim, Cennet Bahçesi çocuklarımızın şimdi yattığı yerin adı biliyor musunuz. Onları yolcu edeceğimiz gün bir güvercin eve girip uzun uzun Tülin'i izledi. Onun Çınar olduğunu, ailesine veda etmeye geldiğini anneanneleri Ayşe yengem anladı.





"KAYBETTİĞİMİZ 117 CANI RAHMETLE ANIYORUM"

Bir yıl geçti. Tülin hep şu soruyu sordu: 'Onlar gitti, ben kaldıysam bunun bir anlamı olmalı değil mi?' O anlamı büyütmek için çabaladı. Kütüphaneler, derslikler, ormanlar, çeşmeler, su kuyuları, kitaplarla yaşıyor çocuklarımızın ismi şimdi. İyilik İkizim projesiyle büyüyorlar.

Son kitabımı yazarken yolcu etmiştik çocuklarımızı. Onlara adamıştım. Demiştim ki: Sayra ile Çınar'a ve beraberlikleri yarım kalmış tüm anne babalarla çocuklara...

Artık bütün kalbimle inanıyorum ki dünya üzerindeki somut varlığımızın yolculuğu bittiğinde, giden gitmiyor aslında bir yere. Seveni yaşadıkça herkesin yeri baki yeni gelen günde. Kaybettiğimiz 117 canı rahmetle anıyorum."