İclal Aydın'ın yeni aşkı

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan oyuncu, yazar ve sunucu İclal Aydın'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Son olarak 'Ege'nin Hamsisi' dizisinde boy gösteren oyuncu İclal Aydın, sonrasında Urla'da sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Aydın'ın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

YENİ AŞKI ESKİ ARKADAŞI

Yeni yılın ilk günlerinde ünlü oyuncudan güzel haber geldi. İclal Aydın gönlünü kendi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e kaptırdı.

49 yaşındaki Aydın ve Gülener'in Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarından tanıştıkları ve ortak arkadaşları sayesinde de yıllar sonra görüşmeye başladıkları öğrenildi. İkilinin çok iyi anlaştıkları konuşuluyor.

İCLAL'İN KIZI

Zamanını yazdığı romana ayıran İclal Aydın, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor; hayranlarıyla buradan etkileşimde bulunmayı ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz aylarda 18 yaşına basan kızı Zeynep Lal'in doğum gününü kutlayan Aydın ve kızının güzelliği sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

3 EVLİLİK YAPTI

Öte yandan Aydın 2002 yılında evlendiği Kemal Başbuğ'dan 2005 yılında boşanmıştı. Ardından yazar Tuna Kiremitçi ile nikha masasına oturan Aydın'ın bu evliliği bir yıl sürmüştü. Güzel oyuncu son olarak Efe Kubilay ile 2015 yılında dünevine girmiş; ancak ikili 2019 yılında yollarını ayırmıştı.