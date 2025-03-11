İddialı tarzına ara verdi! Şarkıcı Zara'nın Ramazan stili

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Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Zara, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor. 9 kilo veren ve sahne kıyafetlerinde iddialı seçimlerle dikkat çeken Zara, Ramazan ayıyla beraber tarzından değişikliğe gitti.

Şarkıcı Zara son olarak dekoltesi olmayan omuzlarında şal görüntüsü yaratan elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.

"16 SAAT AÇ KALIYORUM"

Zara son olarak, "Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" demişti. Zayıflayan Zara'nın tarzındaki değişimi gören Yeliz Yeşilmen ise "Hanım hanımcığım kızımız Zara da açtı sonunda ne yapsın kadın yıllarca güzelliğini esirgedi baktı ki sadece sesle olmuyor dikkat çekmek için dekolte kıyafet de lazım yani sahne şovu da önemli yani bence çok güzel görünüyor da çok şaşırdım" yorumunda bulunmuştu.