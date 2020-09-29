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    İdil Fırat 6.5 ayda 15 kitap okudu

    Mert Fırat'ın 6.5 aylık hamile eşi İdil Fırat, bebeği için kitap okuyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 07:18
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    İdil Fırat 6.5 ayda 15 kitap okudu

    İş insanı Önder Fırat’ın kızı İdil Fırat oyuncu Mert Fırat ile Eylül 2018’de Çeşme Alaçatı’da nikah masasına oturmuştu. Çift şu sıralar heyecanla doğacak oğullarını bekliyor.

    HAMİLELİĞİ TATİLDE GEÇTİ

    İdil Fırat yaklaşık 6.5 aylık hamile. Yazı Bodrum-Çeşme arasında tatil yaparak geçiren İdil Fırat bu süre içinde hamilelik, doğum, bebek ve annelik üzerinde 15 kitap bitirdi.

    Fırat, “Bazı anne adayları ‘Kötü senaryoları bilmeyelim ki, kafamızda kurmayalım’ diye düşünüyor. Ama bana okuyup öğrenmek çok iyi geldi” dedi.

    İdil Fırat 6.5 ayda 15 kitap okudu #1

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