İdo Tatlıses baba oluyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli Tatlıses bebek bekliyor. Yasemin Şefkatli Tatlıses, 2.5 aylık hamile.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli Tatlıses, 2021'de görkemli bir düğünde hayatlarını birleştirmişlerdi.

Herkes ünlü çiftten çok uzun zamandır bebek haberi bekliyordu. Beklenen güzel haber geldi.

2.5 aylık hamile

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; şarkıcı İdo ve eşi Yasemin Şefkatli Tatlıses bebek bekliyorlar. Bu durumda İdo'nun babası İbrahim Tatlıses, 10'uncu kez dede olmaya hazırlanıyor.

En küçük torunu Zeynep Bal

İbrahim Tatlıses''in, en küçük torunu 2018 yılında dünyaya gelmişti. Perihan Savaş'la ortak kızları Melek Zübeyde Akkaş'ın Zeynep Bal'ı dünyaya getirerek İmparator, Zeynep'in doğumuyla 9. kez dede olmanın mutluluğunu yaşamıştı.