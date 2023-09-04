İdo Tatlıses, ikiz bebek bekleyen eşi Yasemin Şefkatli'nin üstüne titriyor Güzel fenomen Yasemin Şefkatli'nin hamilelik sürecinde en büyük destekçisi olan kocası İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

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ensonhaber.com

2021 yılında nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda eşinin 3 aylık hamile olduğunu açıklayan İdo Tatlıses, ikizlerinin erkek olduğunu söylemişti.

Bebeklerine kavuşmak için gün sayan ünlü çiftten İdo Tatlıses, 875 bin takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

İlk üç ayı zorlu geçiren güzel fenomenin en büyük destekçisi eşi İdo.

"Karım da karım"

Eşiyle kol kola yürürken çektiği bir videoda "Karım da karım, karım da karım!" diyen Tatlıses, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.