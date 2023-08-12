İdo Tatlıses ikizlerinin annesi Yasemin Şefkatli'yi öpücüğe boğdu İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'yi öpmeye doyamadı. O anları sosyal medyadan yayınlayan İdo, "Ne kadar sevebiliyorsa insan, kalbi ne kadar alabiliyorsa sevdiğini, o koca beyninin yüzde kaçı onu düşünerek geçiyorsa, o kadar seviyorum" notunu düştü.

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İkiz çocuk babası olmaya hazırlanan İdo Tatlıses, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan İdo, bu defa eşi Yasemin Şefkatli'yle romantik bir paylaşım yaptı.

Eşine sarılan ve öpücüklere boğan İdo Tatlıses, yazdığı not ile de görenleri duygulandırdı.

İdo'dan duygusal sözler

Eşi Yasemin Şefkatli'ye olan aşkını sık sık dile getiren İdo Tatlıses, romantikliğini bir kez daha konuşturdu.

Eşini öptüğü anları paylaşan İdo, "Ne kadar sevebiliyorsa insan, kalbi ne kadar alabiliyorsa sevdiğini, o koca beyninin yüzde kaçı onu düşünerek geçiyorsa, o kadar seviyorum." dedi.