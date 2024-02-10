İdo Tatlıses ikizlerinin doğum anlarını paylaştı: "Büyükmemiş baba olmak" Sosyal medya hesabından ikizlerinin doğum anlarını yayınlayan İdo Tatlıses, düştüğü not ile de herkesi duygulandırdı.

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Yasemin Şefkatli ile olan mutlu ilişkisini evlilikle taçlandıran İdo Tatlıses, şu sıralar baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024 tarihinde bebeklerini kucağına aldı.

İkiz oğullları olan ünlü çift, bebeklere İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi.

Bebeklerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olmasının ardından zor günler yaşayan ikili, evlerine geçti.

İkiz oğullarına kavuşan İdo Tatlıses ise doğumda çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

"Ben şimdi seni daha iyi anladım babam"

22.01.2024, sadece sizin doğum gününüz değil, bende bugün sizinle yeniden doğdum. Sizi elime aldığım an ise büyüdüm. Büyümekmiş baba olmak ben şimdi anladım. Ben şimdi seni daha iyi anladım babam. Ve bu süreçte yanımızda olan önce ailemize ve sonra tüm dostlarımıza ayrıca teşekkür ederim. İyi ki varsınız, sizleri seviyoruz.

Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Yasemin Şefkatli de eşinin paylaşımına "Ben kalp üç adam" yorumunu yaptı.