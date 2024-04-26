İdo Tatlıses ile Yasemin Tatlıses ikinci kez ameliyat olan oğulları Ayel'in son durumunu paylaştı Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ocak ayında dünyaya gelen ikizlerinden Ayel, dün ikinci kez operasyon geçirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şefkatli, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve eski oyuncu Derya Tuna'nın birlikteliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi. Ünlü çiftin geçtiğimiz Ocak ayında bu mutlu birlikteliğinden Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri dünyaya geldi.

Doğduktan sonra 12 gün hastanede kaldı

Dünyaya geldikten sonra yaşadığı kalp rahatsızlığından dolayı hemen ameliyat edilen İbrahim Ayel, 12 gün hastanede kalmıştı.

İkinci kez ameliyat oldu

İbrahim Ayel, dün ikinci kez ameliyat geçirdi.

"Her şey inandığım gibi çok güzel gitti"

Operasyon öncesi takipçilerinden dua isteyen Yasemin Şefkatli, daha sonra oğlunun sağlık durumundan bahsederek "Dün gündüz geldik hastaneye, Ayel bu sabah operasyona girdi. Süreci artık bildiğiniz için ben de bugün paylaşmak istedim sizinle tekrardan.

Ayel'in yoğun bakımdan çıkması, kendine gelmesi derken ancak yazabiliyorum. Gerçekten iyi ki varsınız! Ne denir bilmiyorum, mesajlarınızı okudukça gözlerim dolu dolu oluyor. Her şey inandığım gibi çok güzel gitti. Artık doktorumuzun kontörlünde daha rahat bir sürece girdik. Her şeye bin şükür. Ayelikomun bir ailesi de burada. dualarınız için teşekkür ederiz" dedi.