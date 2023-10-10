İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin 4 katlı lüks villası Zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü çift İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin Zekeriyaköy'deki 4 katlı lüks villası sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski oyuncu Derya Tuna ile evliliğinden olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile uzun süreli birlikteliğini 2021 yılında nikah masasına taşımıştı. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli şimdilerde ikiz bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekiyor.

5 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Her paylaşımı büyük beğeni toplayan ünlü çiftin Zekeriyaköy'deki 4 katlı lüks villası da sosyal medyada gündem oldu.

Şu sıralar villada bebek odası çalışmaları içinde olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin evini görenler hayran kaldı.

Düğün hediyesi

Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'ten ayrılırken eşinin kendisine bırakmış olduğu evlerden birini düğün hediyesi olarak oğluna bıraktı.

Dört katlı

Ünlü çiftin şu anda oturdukları Zekeriyaköy'deki evleri dört kattan oluşuyor. Villada büyük bir bahçe, taş fırın, özel havuz, İdo Tatlıses'in oyun alanı ve stüdyosu ayrıca okuma odası var.

Bebek hazırlığı

Evin dekorasyonuyla Yasemin Şefkatli özel olarak ilgileniyor. Bebeklerinin odası için hazırlıklara başlayan Şefkatli, her şeyle yakından ilgileniyor.

İdo Tatlıses'in müzik çalışmalarını yaptığı bir stüdyonun da olduğu kısım garaj olarak kullanılıyor. Ünlü şarkıcının günlük kullandığı otomobillerin yanı sıra konsere giderken kullandığı araçlar da burada yer alıyor.