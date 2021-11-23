İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin tanışma hikayesi

İdo Tatlıses ile tanışma hikayelerini anlatan Yasemin Şefkatli, ilk mesajı kendisinin attığını söyledi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile ekim ayında dünyaevine girdi. Beş yıldır birlikte olan ikili, samimi açıklamalarda bulundu.

İlişkileri ve evlilikleri çok merak edilen çiftten Yasemin Şefkatli, İdo ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı.

"BENİ BUL"

Bir mekanda sık sık karşılaştıklarını söyleyen Şefkatli, “Beş yıl oldu biz tanışalı. İdo ile iki hafta boyunca bir mekanda karşılaşıyorduk. İdo da bir gün beni görüp, Instagram’ına bir fotoğraf koydu. Üzerinde sarı bir tişört vardı, restoranın adını yazıp 'Sarışın kız beni bul' yazdı. Daha önceden İdo ile tanışmıyorduk. Sonra sosyal medya hesabına baktım, galiba İdo’ya ilk mesajı da ben attım. Paylaşımını biraz komik bulmuştum, ama hoşuma da gitmişti.” dedi.