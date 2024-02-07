İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli'nin kalbinde rahatsızlık yaşayan oğulları İbrahim Ayel taburcu oldu

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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldı.
Minik İbrahim Ayel, doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alınmıştı.
Doğduğu günden beri hastanede olan İbrahim Ayel'den müjdeli haber geldi.
Anne Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından İbrahim Ayel'in taburcu olduğunu ve eve geldiğini duyurdu.
"Ayeliko evine geldi"
İkiz bebeklerinin birbirlerine sarılmış karelerini yayınlayan Şefkatli paylaşımına; "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi." yazdı.
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