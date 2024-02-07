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İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli'nin kalbinde rahatsızlık yaşayan oğulları İbrahim Ayel taburcu oldu

İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli'nin kalbinde rahatsızlık yaşayan oğulları İbrahim Ayel taburcu oldu Geçtiğimiz haftalarda ikiz bebeklerine kavuşan ünlü çift Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, kalbinde rahatsızlık olan bebekleri İbrahim Ayel'le ilgili yeni bir paylaşım yaptı.