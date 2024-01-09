İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'nin yüzünü koluna dövme yaptırdı İlk kez anne olmak için gün sayan Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'in kendisini için yaptığı sürprizi açıkladı.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenmişti.

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda da ikiz bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.

571 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından hamilelik süreciyle ilgili sık sık açıklamalar yapan ünlü isim, son olarak eşinin kendisine yaptığı bir sürprizi takipçileriyle paylaştı.

Şefkatli'nin yüzünü dövdürttü

İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'nin yüzünü koluna dövme yaptırdı. O anları Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayan Şefkatli, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekiyor. Şimdilerde gebelik süreci hakkında pek çok detay paylaşan Şefkatli, son paylaşımıyla geçtiğimiz haftalarda adından söz ettirmişti.

Bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kala Yasemin Şefkatli, baby shower partisi düzenlemişti.

“İki erkek bebek bekliyoruz”

Mavilerle bezeli bir parti düzenleyen Şefkatli, kendisine yardım eden herkese teşekkür etti. Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda “İki erkek bebek bekliyoruz” açıklaması yapan Şefkatli, hamileliğinin 8. ayından fotoğraflar eklemişti..